За год госдолг Самарской области снизился на 10 млрд рублей

Снизилась в прошлом году и долговая нагрузка по всем видам долговых обязательств, составив 20,8% (при ограничении минфина РФ в 39%), что на 7,1 процентный пункт меньше аналогичного показателя 2023 года. Кроме того, снизилась долговая нагрузка по рыночным заимствованиям, сложившись на уровне 1,8% (при ограничении минфина РФ в 24%), что на 3,3 п. п. меньше, чем в позапрошлом году.