Паслер направит 700 миллионов на улучшение работы свердловского ЖКХ

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ходе своего первого выступления в Заксобрании заявил о намерении выделить дополнительные средства на подготовку регионального ЖКХ к осенне-зимнему периоду. По его словам, такие меры помогут избежать прошлогодней ситуации, когда 28 муниципалитетов оказались не готовы к зиме.