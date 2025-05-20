Паслер направит 700 миллионов на улучшение работы свердловского ЖКХ

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ходе своего первого выступления в Заксобрании заявил о намерении выделить дополнительные средства на подготовку регионального ЖКХ к осенне-зимнему периоду. По его словам, такие меры помогут избежать прошлогодней ситуации, когда 28 муниципалитетов оказались не готовы к зиме.
Денис Паслер уточнил, что наибольшее внимание будет уделено реконструкции котельных. Помимо этого, планируется перевод теплосетей с угля на более экологичное топливо.
— Мы определили ряд территорий сверх бюджета, порядка 600−700 миллионов будет дополнительно направлено для подготовки к зимнему периоду, — заявил глава региона.
Напомним, в Екатеринбурге с 13 мая стартовал традиционный этап опрессовок. Их обещали провести без отключения горячей воды в квартирах. Однако жители Кировского района пожаловались «КП-Екатеринбург», что в их домах без предупреждения начались массовые отключения воды.