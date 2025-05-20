В Башкирии не планируют разрабатывать хребет Крыктытау

При этом такие уникальные природные объекты, как хребет Крыктытау, озеро Яктыкуль и другие, затронуты не будут, рассказал на пресс-конференции в «Башинформе» директор ООО «Салаватское» Тагир Бахтигареев. Как ранее сообщал «Башинформ», департамент по недропользованию по ПФО выдал компании лицензию на проведение геологоразведочных работ, они запланированы на 2025 год.
По словам руководителя компании, Крыктытау расположен в 5 км от предполагаемого месторождения, озеро Яктыкуль — в 12 км. Населенные пункты также находятся на значительном удалении. Ближайшая деревня — Искаково — в 8,5 км, село Бурангулово — в 10,5 км. Деревни Якты-Куль и Зеленая Поляна в 11 и 12 км от участка.
Тагир Бахтигареев развеял и другие опасения, связанные с возможной разработкой недр. Так, слухи о возможном захоронении в районе радиоактивных отходов и животных, больных сибирский язвой, в середине ХХ века официально не подтвердились. При этом проектом будет предусмотрено проведение дополнительных исследований, исключающих все риски.