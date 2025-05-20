В Башкирии не планируют разрабатывать хребет Крыктытау

При этом такие уникальные природные объекты, как хребет Крыктытау, озеро Яктыкуль и другие, затронуты не будут, рассказал на пресс-конференции в «Башинформе» директор ООО «Салаватское» Тагир Бахтигареев. Как ранее сообщал «Башинформ», департамент по недропользованию по ПФО выдал компании лицензию на проведение геологоразведочных работ, они запланированы на 2025 год.