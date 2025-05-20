Корпорация развития Енисейской Сибири хочет построить в Красноярске завод воздушных фильтров

В Красноярске компания «Панда-Трубочист» планирует возвести предприятие для выпуска фильтров очистки воздуха. Инвестиции в проект оцениваются в 414 миллионов рублей, реализация намечена на 2025 год и, по прогнозам экспертов, завод даст городу от 60 до 100 новых рабочих мест.