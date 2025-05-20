Корпорация развития Енисейской Сибири хочет построить в Красноярске завод воздушных фильтров

В Красноярске компания «Панда-Трубочист» планирует возвести предприятие для выпуска фильтров очистки воздуха. Инвестиции в проект оцениваются в 414 миллионов рублей, реализация намечена на 2025 год и, по прогнозам экспертов, завод даст городу от 60 до 100 новых рабочих мест.
Корпорация развития Енисейской Сибири, занимающаяся поиском инвесторов для проекта, сообщила, что строительство завода позволит российским потребителям получать продукцию по более доступным ценам благодаря выгодному расположению Красноярска и сокращению логистических издержек.
По словам гендиректора «Панды-Трубочист» Павла Салангина, вентиляция необходима всем жилым, коммерческим и промышленным объектам, а фильтры являются неотъемлемым атрибутом систем вентиляции.
«Строительство завода по производству вентиляционных фильтров в Красноярске позволит потребителям по всей стране приобретать продукцию по выгодным ценам. Это обусловлено удобным географическим расположением Красноярска, которое позволит снизить затраты на логистику», — говорит он.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания «Панда-Трубочист», основанная в 2023 году и специализирующаяся на обслуживании вентиляционных систем в нескольких регионах Сибири, в 2024 году достигла выручки в 15,3 миллиона рублей и чистой прибыли в 4,6 миллиона рублей.
Ранее, напомним, Енисейская Сибирь одобрила проект «Группы Продовольствие», который реализуется совместно с АО «ТЭКС» на территории промышленной площадки Ачинска.