В Волгограде восстановят здание бывшего кинотеатра «Юбилейный»

Как отмечает администрация Волгограда, ранее проект успешно прошел государственную историко-культурную экспертизу. В настоящее время специалисты анализируют технические решения, параметры воссоздаваемых конструкций и другие особенности. По завершении экспертизы собственник здания сможет начать работы по его восстановлению.