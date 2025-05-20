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В Волгограде восстановят здание бывшего кинотеатра «Юбилейный»

Проект представлен на государственную строительную экспертизу.

Как отмечает администрация Волгограда, ранее проект успешно прошел государственную историко-культурную экспертизу. В настоящее время специалисты анализируют технические решения, параметры воссоздаваемых конструкций и другие особенности. По завершении экспертизы собственник здания сможет начать работы по его восстановлению.

Ранее для создания оптимальных проектных решений специалисты провели тщательное обследование объекта. В обновленном здании планируется разместить новый кинотеатр, площадку для лекций, детский образовательный клуб и спортивные объекты.

В регионе особое значение уделяется модернизации сферы культуры, подготовке для нее специалистов и обновлению профильных учреждений.

Губернатор Андрей Бочаров ранее объявил о планах по созданию современного культурно-образовательного центра в здании бывшего техникума, расположенном в центре города.