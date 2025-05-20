Трансафганская железная дорога станет драйвером для Центральной и Южной Азии — МИД

В декабре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и Узбекистан ведут совместную работу по подготовке технико-экономического обоснования Трансафганской железной дороги. Строительство магистрали может начаться уже в 2025 году, говорил в феврале министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов. В июне планируется проведение трехсторонней встречи представителей Узбекистана, России и Афганистана для технического описания проекта Трансафганской железной дороги.