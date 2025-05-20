Три новых кластера «Профессионалитета» откроют на Кубани

«Выпускникам не нужно будет адаптироваться на производстве. Они погрузятся в корпоративную культуру и производственный процесс уже во время обучения, легко смогут работать на оборудовании, узнают стандарты производства, будут мотивированы на совершенствование технологии производства и качества продукции», — отметил первый заместитель министра образования и науки региона Сергей Пронько.