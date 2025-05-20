Три новых кластера «Профессионалитета» откроют на Кубани

Кадры для предприятий Кубани начнут готовить с 2026 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Договор о сотрудничестве подписали в Центре опережающей профессиональной подготовки. Цель соглашения — создание новых центров в рамках федерального проекта.
«Выпускникам не нужно будет адаптироваться на производстве. Они погрузятся в корпоративную культуру и производственный процесс уже во время обучения, легко смогут работать на оборудовании, узнают стандарты производства, будут мотивированы на совершенствование технологии производства и качества продукции», — отметил первый заместитель министра образования и науки региона Сергей Пронько.
В Брюховецком аграрном колледже откроется образовательный комплекс «АгроГрад», где будут готовить специалистов по ремонту автомобилей, сельскохозяйственной техники и оборудования, а также мастеров по сельскому хозяйству и сварщиков.
Лабинский аграрный техникум запустит комплекс «АгроТехноИнновации», который станет центром подготовки агрономов, специалистов по растениеводству, ветеринаров и зоотехников.
Ейский полипрофильный колледж создаст образовательный комплекс «Приазовье», который сосредоточится на сфере услуг и сервиса. Здесь будут обучать поваров и кондитеров, специалистов в области туризма, официантов, флористов, продавцов, швей и ландшафтных дизайнеров.