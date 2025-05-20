Получать редкоземельные элементы из отходов. На совещании у Лукашенко Минприроды выступило с инициативой

Как пояснил премьер-министр Александр Турчин, все отходы, образующиеся в стране, можно разделить на два блока — отходы промпроизводства и отходы в результате жизнедеятельности населения. В первом блоке есть значительное количество отходов, которые сейчас не перерабатываются. Они образуются в результате производства на «Беларуськалии» и Гомельском химическом заводе. Оставшаяся часть отходов промпроизводства, по словам премьер-министра, так или иначе перерабатывается.
По данным, которые озвучил на совещании министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, за 2024 год в стране образовалось 60 млн т отходов, из которых 56 млн т — отходы производства. В их структуре 70% приходится на долю крупнотоннажных отходов двух видов — фосфогипс (продукт, образующийся в результате деятельности Гомельского химзавода, к настоящему времени накоплено более 26 млн т) и галитовые отходы, которые образуются при производстве на «Беларуськалии».
Министр доложил, что специалисты изучили опыт Российской Федерации в части использования отходов фосфогипса. На совещании у Президента были представлены образцы продукции, которая производится в России из этих отходов, в частности — редкоземельные элементы.
Как известно, не так давно было поручение главы государства Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, чтобы белорусские специалисты внимательно изучили недра страны на предмет наличия новых видов полезных ископаемых, в том числе редких металлов и редкоземельных элементов.
Министр в этой связи предложил изучить российский опыт и экономическую целесообразность его использования в Беларуси. По его словам, в одной тонне фосфогипсов находится порядка 80−84 кг искусственного гипса (по некоторым оценкам его характеристики даже лучше, чем природного), порядка 12−14% из этой тонны — это отходы, которые образуются в результате производства, и около 0,5% — продукция, которая успешно производится в России, в частности — редкоземельные элементы.
«С учетом этого у меня предложение, чтобы все-таки наша Академия наук изучила этот опыт и в случае необходимости, возможно, его реализовать на практике через строительство соответствующих линий на базе Гомельского химического завода для получения концентрата, а потом в случае экономической целесообразности принятия решения по строительству завода по получению из этого концентрата редкоземельных элементов, которые применяются в производстве», — сказал Сергей Масляк. Он считает, что продукция, которая будет получена, имеет экспортный потенциал: «Мне кажется, есть ниша для Республики Беларусь. Поэтому, с моей точки зрения, данным вопросом стоит заниматься», — добавил он.