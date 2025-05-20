Получать редкоземельные элементы из отходов. На совещании у Лукашенко Минприроды выступило с инициативой

«С учетом этого у меня предложение, чтобы все-таки наша Академия наук изучила этот опыт и в случае необходимости, возможно, его реализовать на практике через строительство соответствующих линий на базе Гомельского химического завода для получения концентрата, а потом в случае экономической целесообразности принятия решения по строительству завода по получению из этого концентрата редкоземельных элементов, которые применяются в производстве», — сказал Сергей Масляк. Он считает, что продукция, которая будет получена, имеет экспортный потенциал: «Мне кажется, есть ниша для Республики Беларусь. Поэтому, с моей точки зрения, данным вопросом стоит заниматься», — добавил он.