Совфед согласовал строительство в Волгограде детской больницы и роддома

— Мы достаточно подробно обсуждали с руководством комитета предложения, с которыми вышла Волгоградская область. Прошу их поддержать — они на самом деле важны и касаются не только самой Волгоградской области, а имеют большое межрегиональное значение, — отметил Андрей Бочаров. — Мы работаем над тем, чтобы медицина в целом в Волгоградской области была одной из лучших в стране. Отдельное место в наших предложениях занимают вопросы, связанные с развитием детского здравоохранения. Для нас эта тематика очень актуальна, очень важна.