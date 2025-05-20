В Ростовской области блок АЭС остановили на плановый ремонт

В Ростовской области на плановый ремонт с элементами модернизации остановили энергоблок № 4 Ростовской АЭС. Об этом сообщил директор атомной станции Андрей Сальников.
— Работы планируем завершить до наступления пикового потребления электроэнергии на юге России, которое приходится на июль и август, — уточнил Андрей Сальников.
На объекте планируют капремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива, обновление систем безопасности, цилиндра высокого давления турбины и турбогенератора. Также проведут модернизацию реакторного и турбинного отделения.
К слову, с 2018 года блок № 4 Ростовской АЭС выработал более 59 млрд кВтч электроэнергии. Работа этого объекта позволила сохранить почти 5 млрд кубометров природного газа или 27,6 тысячи тонн угля, необходимых для производства такого же количества электроэнергии.
Сейчас на АЭС в штатном режиме работают блоки № 1 и 2. На блоке № 3 с 29 апреля выполняется ремонт. Нарушений условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон не превышает естественных значений.