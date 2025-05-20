В Ростовской области блок АЭС остановили на плановый ремонт

К слову, с 2018 года блок № 4 Ростовской АЭС выработал более 59 млрд кВтч электроэнергии. Работа этого объекта позволила сохранить почти 5 млрд кубометров природного газа или 27,6 тысячи тонн угля, необходимых для производства такого же количества электроэнергии.