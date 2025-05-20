В Самарской области будет создан Корпоративный университет

Учрежден он будет на базе государственного казенного учреждения «Самарский региональный ресурсный центр».
Проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе с 19 по 28 мая 2025 года.
Деятельность нового учреждения будет направлена на развитие кадрового потенциала региона, включая осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.
Напомним, что планами о создании Корпоративного университета в губернатор Вячеслав Федорищев делился в конце 2024 года.
«Мы ставим себе цель в рамках большой работы по формированию корпоративного университета сформировать эффективный кадровый резерв гражданской муниципальной службы. В целом хотим вернуть престиж профессии государственного служащего», — заявлял глава региона.