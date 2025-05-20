Новый речной вокзал для Самары планируется построить в 2029 году

Возможность строительства нового речного вокзала обсуждают с 2016 года. Был разработан проект, но в 2022 г. власти объявили, что его реализация нецелесообразна. Однако по заказу властей была спроектирована реконструкция причальной инфраструктуры. Но выполнение работ так и не стартовало. В прошлом году губернатор Вячеслав Федорищев вновь поднял вопрос о строительстве нового здания речного вокзала.