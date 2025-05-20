В Перми выдано разрешение на строительство «Дома Учителя»

Компания ООО СЗ «Дом учителя», входящая в девелоперскую группу «Дипломат» («ПЗСП-Групп»), получила разрешение на строительство жилого дома. Новостройка будет расположена на проспекте Парковый, 24. Информация об этом содержится в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).
На участке планируется возвести 19-этажный дом, площадь которого составит 20 тыс. кв. метров. Из них 14,4 тыс. кв. метров займут жилые помещения. В новой высотке будет два подъезда и 238 квартир. На придомовой территории благоустроят детскую и спортивную площадки, а также парковку. Завершить строительство и ввести дом в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2027 года.