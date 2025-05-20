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В мае в Самаре снесли 11 незаконных киосков

Власти Самары продолжают борьбу с незаконной торговлей.

Источник: администрация Самары

В Самаре продолжают борьбу с незаконными торговыми объектами. С начала мая уже вывезли 11 нелегальных киосков, причем четыре из них — за последнюю неделю, рассказали в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли Самары.

— За неделю проведено 23 рейда по выявлению незаконной торговли мясом и рыбой, — прокомментировала пресс-служба департамента итоги работы межведомственных групп.

Незаконные киоски в Самаре вывозят регулярно. В городе создали специальную карту, на которой можно их увидеть. Голубым цветом на ней отмечены объекты, которые уже вывезли, красным — те, что планируется демонтировать в 2025 году. На карте можно найти и официальные городские ярмарки — они выделены зеленым цветом.