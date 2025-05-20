В мае в Самаре снесли 11 незаконных киосков

В Самаре продолжают борьбу с незаконными торговыми объектами. С начала мая уже вывезли 11 нелегальных киосков, причем четыре из них — за последнюю неделю, рассказали в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли Самары.
— За неделю проведено 23 рейда по выявлению незаконной торговли мясом и рыбой, — прокомментировала пресс-служба департамента итоги работы межведомственных групп.
Незаконные киоски в Самаре вывозят регулярно. В городе создали специальную карту, на которой можно их увидеть. Голубым цветом на ней отмечены объекты, которые уже вывезли, красным — те, что планируется демонтировать в 2025 году. На карте можно найти и официальные городские ярмарки — они выделены зеленым цветом.