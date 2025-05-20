В Перми стали меньше ездить на автобусах и трамваях

Городские власти подвел итоги работы транспортной отрасли Перми за первый квартал 2025 года. Автобусы и трамваи Перми за этот период перевезли 57 млн человек, что на 1,2 млн меньше аналогичного показателя прошлого года. Более 50 млн пассажиров воспользовались автобусными маршрутами.
При общем снижении пассажиропотока увеличилась доля оплаты проезда увеличилась. Выросло и число пермяков, которые используют для оплаты проезда проездные билеты — с 34,9% до 36%.
Параллельно растет и число безбилетников. За первый квартал контролеры в общественном транспорте города провели 35,6 тыс. проверок. Они привлекли к ответственности 5,4 тыс. нарушителей, что в два раза больше показателя прошлого года. С нарушителей взыскали 9,6 млн — в 3,5 раза больше прошлогоднего аналогичного периода.
В городском департаменте транспорта анонсировали усиление контроля за безбилетным проездом. Для этого расширят полномочия сотрудников контрольно-ревизионной службы ведомства, увеличат количество подключенных к системе Росгвардии транспортных средств.
Также увеличат штат контролеров, что повлечет увеличение проверок в автобусах и трамваях.