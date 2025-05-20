В Перми стали меньше ездить на автобусах и трамваях

Параллельно растет и число безбилетников. За первый квартал контролеры в общественном транспорте города провели 35,6 тыс. проверок. Они привлекли к ответственности 5,4 тыс. нарушителей, что в два раза больше показателя прошлого года. С нарушителей взыскали 9,6 млн — в 3,5 раза больше прошлогоднего аналогичного периода.