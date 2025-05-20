Автокомпания Porsche может покинуть Россию не по своей воле

«Немецкий автоконцерн Porsche объявил о прекращении поставок своей продукции в Россию, объяснив свое решение “большой неопределенностью и текущими потрясениями”. С того же времени начались перебои в поставках оригинальных запчастей по официальным каналам», — напомнил представитель пресс-службы группы компаний «Авторусь» в беседе с «Газетой.Ru».