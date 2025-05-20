Fresh: импорт китайских автомобилей в Россию упал из-за утильсбора

Слова эксперта подтверждаются и в пояснительной записке к проекту поправок к федеральному бюджету на текущий год: прогноз бюджетных доходов от утильсбора в этом году будет ниже на 450 млрд рублей (1,56 трлн рублей), сообщает’Интерфакс«со ссылкой на документ. Тенденция объясняется “снижением прогнозируемых объемов ввоза транспортных средств на фоне действия повышенных ставок сбора и ряда других платежей”.