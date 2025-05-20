В Перми запустят виртуальные проездные для школьников, студентов и пенсионеров

«Напомню, что гражданские проездные уже есть в приложении. Сейчас расширяем функционал и добавляем виртуальные льготные проездные, которые пока доступны в пластике. Это связано с тем, что там указываются персональные данные. Поэтому произвольно выпустить такие карты с помощью приложения было нельзя. Теперь будет отдельная процедура. Соответственно, после запуска виртуальных карт тем же школьникам и студентам не надо будет носить с собой пластиковые проездные», — пояснил «ФедералПресс» начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин.