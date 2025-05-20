В Перми запустят виртуальные проездные для школьников, студентов и пенсионеров

«Напомню, что гражданские проездные уже есть в приложении. Сейчас расширяем функционал и добавляем виртуальные льготные проездные, которые пока доступны в пластике. Это связано с тем, что там указываются персональные данные. Поэтому произвольно выпустить такие карты с помощью приложения было нельзя. Теперь будет отдельная процедура. Соответственно, после запуска виртуальных карт тем же школьникам и студентам не надо будет носить с собой пластиковые проездные», — пояснил «ФедералПресс» начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин.
Он добавил, что новую опцию планируется внедрить в этом году.
По словам Анатолия Путина, среди пассажиров общественного транспорта растет популярность проездных документов — как льготных, так и гражданских. В первом квартале 2025 года по льготным абонементам было совершено свыше 11,287 млн поездок (это на 418,4 тысяч больше, чем за такой же период 2024 года), а по гражданским проездным — более 4,932 млн поездок (больше на 466 тысяч).
«Также выросло число поездок по школьным проездным (для учеников 5−11 классов — Прим. авт.), на которые в конце прошлого года снизили стоимость», — подчеркнул Путин.
Если за первые три месяца 2024 года пермские школьники по льготным абонементам совершили чуть меньше 1,277 млн поездок, то в первом квартале этого года — свыше 1,37 млн.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Перми полностью отменили оплату проезда наличными в салонах автобусов и трамваев. Вместо этого ввели одноразовые абонементы, которые можно приобрести в специальных пунктах продаж. Подробности — в материале «За наличные с переплатой: где в Перми купить разовый абонемент на транспорт».