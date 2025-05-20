Уралвагонзавод примет участие в выставке вооружений MILEX 2025

«С белорусскими партнерами у нас сложились прочные деловые связи: наши отношения не просто развиваются, но и выходят на новый уровень, как и само Союзное государство России и Беларуси», — сказал генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.