Уралвагонзавод примет участие в выставке вооружений MILEX 2025

Боевая техника, производимая на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле (Свердловская область), будет представлена на выставке MILEX-2025 в Минске. Об этом сообщили ЕАН в пресс-службе УВЗ.
С 21 по 24 мая в Минске пройдет XII Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2025. Для участия в выставке заявились представители 30 стран мира. УВЗ покажет:
- Т-90МС — модернизированный танк в экспортном исполнении с цифровой системой управления огнем и всеракурсной защитой. Особенность — танк оснащен комплексом защиты от современных противотанковых средств;
- ТОС-1А «Солнцепек» — тяжелая огнеметная система с термобарическими боеприпасами с дополнительными средствами защиты от БПЛА;
- УБИМ — универсальная бронированная инженерная машина, сочетающая функции трех типов спецтехники.
«С белорусскими партнерами у нас сложились прочные деловые связи: наши отношения не просто развиваются, но и выходят на новый уровень, как и само Союзное государство России и Беларуси», — сказал генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.