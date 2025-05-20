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Уралвагонзавод примет участие в выставке вооружений MILEX 2025

УВЗ представит свою технику в Минске.

Источник: УВЗ

Боевая техника, производимая на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле (Свердловская область), будет представлена на выставке MILEX-2025 в Минске. Об этом сообщили ЕАН в пресс-службе УВЗ.

С 21 по 24 мая в Минске пройдет XII Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2025. Для участия в выставке заявились представители 30 стран мира. УВЗ покажет:

  • Т-90МС — модернизированный танк в экспортном исполнении с цифровой системой управления огнем и всеракурсной защитой. Особенность — танк оснащен комплексом защиты от современных противотанковых средств;

  • ТОС-1А «Солнцепек» — тяжелая огнеметная система с термобарическими боеприпасами с дополнительными средствами защиты от БПЛА;

  • УБИМ — универсальная бронированная инженерная машина, сочетающая функции трех типов спецтехники.

«С белорусскими партнерами у нас сложились прочные деловые связи: наши отношения не просто развиваются, но и выходят на новый уровень, как и само Союзное государство России и Беларуси», — сказал генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.