Паром между Сочи и Трабзоном начнет курсировать с июня

Паром Seabridge станет основным судном на этом маршруте. Он способен перевозить до 450 пассажиров и более 200 автомобилей за один рейс. На борту предусмотрены 112 кают для комфортного размещения и 93 места в эконом-классе, что позволит каждому пассажиру выбрать подходящий вариант размещения. Время в пути составит около 12 часов, что делает поездку достаточно удобной для туристов.