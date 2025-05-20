Паром между Сочи и Трабзоном начнет курсировать с июня

Этот проект, который изначально планировался на декабрь 2024 года, был перенесён из-за ряда факторов, включая неблагоприятные погодные условия, техническую неготовность порта в Сочи и совпадение с праздником Рамадан в Турции.
По информации, предоставленной пресс-службой Росморречфлота изданию «Коммерсантъ-Сочи», задержка в запуске паромного сообщения обусловлена несколькими важными обстоятельствами. Во-первых, погодные условия в регионе остаются нестабильными, что делает невозможным безопасное осуществление морских перевозок. Во-вторых, курортный порт в Сочи нуждается в доработках, чтобы соответствовать всем требованиям для приема пассажиров и автомобилей.
Несмотря на задержку, работа по организации паромного сообщения активно продолжается. В настоящее время осуществляется межведомственное взаимодействие с контролирующими органами и операторами причалов, чтобы обеспечить полноценный запуск линии. Это включает в себя подготовку инфраструктуры и обучение персонала для обеспечения комфортного и безопасного путешествия.
Паром Seabridge станет основным судном на этом маршруте. Он способен перевозить до 450 пассажиров и более 200 автомобилей за один рейс. На борту предусмотрены 112 кают для комфортного размещения и 93 места в эконом-классе, что позволит каждому пассажиру выбрать подходящий вариант размещения. Время в пути составит около 12 часов, что делает поездку достаточно удобной для туристов.
Рейсы планируется осуществлять дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Это позволит туристам и местным жителям удобно планировать свои поездки между Россией и Турцией. В случае высокого спроса, компания «СВС Шипинг» рассматривает возможность запуска дополнительного судна, что увеличит частоту перевозок и сделает путешествие ещё более доступным.