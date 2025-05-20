СМИ: демократы увидели в соглашениях Трампа со странами Ближнего Востока угрозу нацбезопасности

Сомнения демократов в сенате перекликаются с опасениями некоторых «китайских ястребов» в администрации Трампа. На их взгляд, в сделках, обнародованных в Персидском заливе на прошлой неделе, не указаны адекватные меры, которые бы помешали американским чипам в конечном итоге принести пользу Китаю, отмечает Bloomberg.