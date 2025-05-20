СМИ: демократы увидели в соглашениях Трампа со странами Ближнего Востока угрозу нацбезопасности

В частности, они опасаются, что расширение продаж микросхем на базе искусственного интеллекта (ИИ) в страны Ближнего Востока чревато поставками передовых технологий в Китай и Россию, а также потенциальным ограничением поставок для американских компаний, говорится в статье.
Соглашения, обнародованные американскими фирмами NVidia и Advanced Micro Devices на прошлой неделе, позволяют странам Персидского залива приобрести десятки тысяч передовых микросхем как раз в тот момент, когда администрация планирует аннулировать и переписать «правила эпохи Байдена», ограничивающие доступ этих стран к чипам.
«Они представляют собой неожиданный отказ от ограничений экспортного контроля, которые помогли сохранить технологическое превосходство США, чтобы гарантировать победу Америки в гонке искусственного интеллекта и помешать нашим противникам получить доступ к нашим наиболее чувствительным технологиям», — написали сенаторы в понедельник в письме, адресованном министру торговли Говарду Латнику и госсекретарю Марко Рубио.
Как напоминает издание, с 2023 года Вашингтон ограничил продажи передовых микросхем на основе искусственного интеллекта Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы предотвратить к ним доступ Китая через посредников.
Сомнения демократов в сенате перекликаются с опасениями некоторых «китайских ястребов» в администрации Трампа. На их взгляд, в сделках, обнародованных в Персидском заливе на прошлой неделе, не указаны адекватные меры, которые бы помешали американским чипам в конечном итоге принести пользу Китаю, отмечает Bloomberg.
Однако компании, участвующие в сделках, с ними не согласны. Они утверждают, что распространение американских технологий, напротив, способствует национальной безопасности, а ограничение их внедрения за рубежом контрпродуктивно.