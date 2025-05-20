Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: демократы увидели в соглашениях Трампа со странами Ближнего Востока угрозу нацбезопасности

Ключевые демократы в сенате обеспокоены соглашениями об искусственном интеллекте, которые президент Дональд Трамп заключил с Саудовской Аравией и ОАЭ во время недавнего турне по Западной Азии, и призывают его пересмотреть их, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В частности, они опасаются, что расширение продаж микросхем на базе искусственного интеллекта (ИИ) в страны Ближнего Востока чревато поставками передовых технологий в Китай и Россию, а также потенциальным ограничением поставок для американских компаний, говорится в статье.

Соглашения, обнародованные американскими фирмами NVidia и Advanced Micro Devices на прошлой неделе, позволяют странам Персидского залива приобрести десятки тысяч передовых микросхем как раз в тот момент, когда администрация планирует аннулировать и переписать «правила эпохи Байдена», ограничивающие доступ этих стран к чипам.

Как предупредила группа демократов во главе с Элизабет Уоррен и лидером меньшинства Чаком Шумером, эти действия Белого дома ставят под угрозу национальную безопасность и экономическую конкурентоспособность США.

«Они представляют собой неожиданный отказ от ограничений экспортного контроля, которые помогли сохранить технологическое превосходство США, чтобы гарантировать победу Америки в гонке искусственного интеллекта и помешать нашим противникам получить доступ к нашим наиболее чувствительным технологиям», — написали сенаторы в понедельник в письме, адресованном министру торговли Говарду Латнику и госсекретарю Марко Рубио.

Как напоминает издание, с 2023 года Вашингтон ограничил продажи передовых микросхем на основе искусственного интеллекта Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы предотвратить к ним доступ Китая через посредников.

Сомнения демократов в сенате перекликаются с опасениями некоторых «китайских ястребов» в администрации Трампа. На их взгляд, в сделках, обнародованных в Персидском заливе на прошлой неделе, не указаны адекватные меры, которые бы помешали американским чипам в конечном итоге принести пользу Китаю, отмечает Bloomberg.

Однако компании, участвующие в сделках, с ними не согласны. Они утверждают, что распространение американских технологий, напротив, способствует национальной безопасности, а ограничение их внедрения за рубежом контрпродуктивно.