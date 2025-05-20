Новые контракты на закупку газа в ближайшие 2 года заключил «Энергоком»

Предельная цена закупок устанавливается на основе биржевых показателей региона и утверждается Советом компании, что обеспечивает институциональный контроль, прозрачность и эффективность процесса.
По информации «Энергокома» закупки производились с апреля по май, а закупить удалось пока только первые объемы газа на основе ранее заключенных долгосрочных контрактов.
Однако некоторые аукционы не удалось успешно завершить, поскольку, несмотря на низкие цены на TTF, полученные предложения превысили потолок, утвержденный советом компании. Кроме того, покупка на голландской бирже повлекла бы за собой значительно более высокие транспортные расходы, что привело бы к более высокой конечной цене по сравнению с региональными предложениями.
Там также подчеркнули, что цена и объем закупленного топлива представляют собой коммерческую информацию и не могут быть разглашены «без одобрения сторон».