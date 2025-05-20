Новые контракты на закупку газа в ближайшие 2 года заключил «Энергоком»

Однако некоторые аукционы не удалось успешно завершить, поскольку, несмотря на низкие цены на TTF, полученные предложения превысили потолок, утвержденный советом компании. Кроме того, покупка на голландской бирже повлекла бы за собой значительно более высокие транспортные расходы, что привело бы к более высокой конечной цене по сравнению с региональными предложениями.