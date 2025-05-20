В Великобритании расширили антироссийский санкционный список на 82 позиции

«Санкции хоть и касаются чувствительных сфер — поставок технологий, оборонки, логистики, но у России уже есть наработанные механизмы адаптации, диверсификации торговли и устойчивые альтернативные маршруты, включая Азию и Ближний Восток. Опыт 2022−2024 годов показал, что мы умеем перестраиваться и находить новые решения, что российская экономика к санкциям очень устойчива. Да и в целом, столь крупную и самодостаточную страну, как Россия, санкциями не задушить. Есть такая русская поговорка: “бык с медведем тягались — рога да хвост его остались”. Примерно так сейчас выглядят очередные санкционные потуги Запада», — сказала «Газете.Ru» сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.