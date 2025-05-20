Почти двести предприятий Самарской области повышают производительность труда в федеральном проекте

Региональные компании активно внедряют бережливые технологии для роста эффективности своего производства.
В Самарской области продолжается активная работа по участию предприятий в федеральном проекте «Производительность труда». На сегодняшний день к инициативе присоединились уже 198 организаций региона, включая 10 новых участников с начала 2025 года.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и направлен на внедрение современных методик бережливого производства. В феврале 2025 года губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание, где было принято решение усилить работу по вовлечению промышленных предприятий в программу.
Среди новых участников — тольяттинская компания «ЛАДА-ЛИСТ», специализирующаяся на производстве листового пластика. Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) начнут обучение сотрудников предприятия, после чего проведут анализ производственных процессов и предложат решения для их оптимизации.
«Поддержка РЦК и внедрение бережливых технологий помогут нам повысить эффективность и сократить издержки», — отметила Юлия Малыгина, замгендиректора по развитию «ЛАДА-ЛИСТ».
Участвовать в проекте могут предприятия самых разных отраслей — от туризма и ЖКХ до обрабатывающей промышленности, транспорта и сельского хозяйства.
Получить более детальную информацию можно на федеральных сайтах Производительность.рф и Эффективность.рф.
А для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505−90−36.
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