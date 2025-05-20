Самарский завод «Коммунар» попал в новый пакет санкций Евросоюза

Как указано в журнале ЕС, «Самарский завод “Коммунар”», входящий в госкорпорацию «Ростех», является ключевым поставщиком пороха для Вооруженных Сил Российской Федерации. Как военно-промышленная компания и федеральное государственное предприятие, оно имеет лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на разработку, производство, испытание, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов.