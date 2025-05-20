Зарплата ректоров нижегородских вузов сократилась в 2024 году

Больше других нижегородских ректоров получал глава Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского (ННГУ) Олег Трофимов. В 2024 году он получал в месяц около 749,5 тыс. руб. Это на 7,2% меньше, чем годом ранее.