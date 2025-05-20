Новый речной вокзал в Самаре обещают построить к 2030 году

Идея строительства нового вокзала обсуждается с 2016 года. В 2022-м власти отказались от первоначального проекта, и с тех пор как проект реконструкции, так и сама целесообразность его реализации, являлись предметом дискуссии. К слову, серьезного технико-экономического обоснования проекта и прогноза роста пассажиропотока общественности представлено не было.