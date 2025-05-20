Новый речной вокзал в Самаре обещают построить к 2030 году

Проект стоимостью 3,9 млрд рублей призван повысить туристическую привлекательность города и улучшить обслуживание пассажиров.
Власти Самарской области утвердили сроки строительства нового речного вокзала в областной столице. Об этом сообщает портал Волга. Ньюс: согласно программе социально-экономического развития региона, проектная документация будет готова в 2028 году, а само строительство завершится в 2029-м. О реалистичности строительства такого масштабного проекта за один календарный год не сообщается.
Общая стоимость работ оценивается в 3,9 млрд рублей. Действующий речной вокзал, введенный в эксплуатацию в 1973 году, якобы уже не отвечает современным требованиям — сейчас пассажиров обслуживают всего четыре кассы, а пропускная способность составляет лишь 470 человек в час.
Новый комплекс призван решить эти проблемы, сделав путешествия по Волге комфортнее. Проект включает возведение новой причальной стены рядом с существующей, полную реконструкцию причальной инфраструктуры, удобные пешеходные эстакады и лифты для маломобильных граждан, а также современные зоны ожидания с улучшенным благоустройством территории.
Идея строительства нового вокзала обсуждается с 2016 года. В 2022-м власти отказались от первоначального проекта, и с тех пор как проект реконструкции, так и сама целесообразность его реализации, являлись предметом дискуссии. К слову, серьезного технико-экономического обоснования проекта и прогноза роста пассажиропотока общественности представлено не было.
Сообщается, что сейчас документация прошла госэкспертизу. В рамках проекта предусмотрены демонтаж части устаревших конструкций и возведение новых причальных сооружений, создание спусков, удобных для инвалидов, и так далее.
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