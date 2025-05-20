МТЗ планирует более чем вдвое увеличить выпуск энергонасыщенных тракторов в 2025 году

«Спрос на тракторы BELARUS 3522 высокий. Такая техника способна решить множество технологических задач относительно небольшими человеческими и финансовыми ресурсами. В 2025 году мощности механосборочного производства будут существенно наращиваться в связи с производственной необходимостью. Если в прошлом году мы произвели 388 единиц BELARUS 3522, то в планах на этот год — выпустить 810», — рассказал начальник механосборочного производства МТЗ Павел Лисовский.