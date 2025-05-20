Фермеры Гагаузии бьют тревогу — урожай винограда, фруктов и зерновых под угрозой

Озимый клин находится в неудовлетворительном состоянии. И о высоких урожаях можно не говорить. Сегодня будет вестись борьба практически за каждый килограмм озимой пшеницы.
По его словам, на сегодняшний день можно говорить о том, что урожай косточковых культур (абрикосы, персики, слива, вишня) пострадал на 70%.
Помимо небольшого количества осадков, которого «недостаточно для получения высоких урожаев и прибыли», ситуацию усугубляет стоимость топлива, запчастей для агромашин, удобрений, а также обслуживания банковских кредитов, которые берут фермеры для проведения весенне-полевых работ.
Напомним, ранее ассоциация «Сила фермеров» потребовала от молдавских властей срочно объявить режим кризисной ситуации в аграрной сфере.