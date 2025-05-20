В России расширят спутниковую сеть для управления тяжелыми дронами

Запуск и использование космических аппаратов гарантирует, что эффективность хозяйственной деятельности в России выйдет на новый уровень, снизив издержки. «Мы делаем это по примеру других ведущих держав, которые увеличивают число аппаратов в космосе для тех же целей. Таких спутников на первом этапе нужно минимум несколько десятков. У США их 11 тысяч, у Китая — около 800», — резюмировал Эйсмонт.