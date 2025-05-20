В России расширят спутниковую сеть для управления тяжелыми дронами

Грузовые дроны будут снабжать отдаленные районы России, считает эксперт.
Россия расширит группировку спутников для управления грузовыми дронами. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Развитие космической отрасли» 20 мая назвал ключевой задачей создание российской многоспутниковой группировки в космосе. Как объяснил URA.RU доцент базовой кафедры физики космоса Института космических исследований РАН НИУ ВШЭ Натан Эйсмонт, такая группировка позволит снабжать отдаленные регионы с помощью тяжелых БПЛА и не поднимать самолеты.
Мишустин во вступительном слове к стратсессии назвал космическую отрасль ключевой для устойчивого развития России в условиях внешнего давления. «Необходимо действовать максимально активно, расширять собственные компетенции, промышленную базу, повышать конкурентоспособность всех технических систем, комплексов, широкого перечня оборудования», — сказал премьер.
Современные спутники обеспечат россиян качественной связью и навигацией, подчеркнул премьер-министр Михаил МишустинФото: Роман Наумов © URA.RU.
Результат этой работы — доступные для людей связь, интернет, прогноз погоды, высокоточная навигация, а также детализированные съемки поверхности Земли. То есть все то, что сейчас является обязательной составляющей для современного общества, отметил глава правительства. «И конечно, все должно функционировать без сбоев», — подчеркнул он.
Одна из ключевых задач космической отрасли России — развертывание собственной многоспутниковой группировки в космосе, напомнил Мишустин. По его словам, для этого надо наладить массовый выпуск космических аппаратов, а также уменьшить их габариты.
Российские дроны привяжут к спутникам для улучшения логистики в стране, полагает ученыйФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
«Все задачи — достаточно ресурсоемкие. По оценкам специалистов, для их выполнения на следующий трехлетний период нужно предусмотреть суммарно более 1 трлн рублей. А в перспективе до 2036 года — около 4,5 трлн. Предстоящий масштаб работ потребует максимально взвешенного использования всех доступных ресурсов страны», — резюмировал премьер.
Усиление спутниковой группировки даст России технологические преимущества для развития экономики, объяснил Натан Эйсмонт. По его словам, в ближайшей перспективе космические аппараты будут широко использовать для управления дронами, в том числе тяжелыми грузовыми беспилотниками. С их помощью можно снабжать отдаленные населенные пункты России, где нет других каналов связи, кроме спутниковой, пояснил эксперт.
«Это позволит не задействовать самолеты для поставок продуктов и товаров в регионы, а перевозить их недорогими БПЛА. Такой подход сделает подобные рейсы более регулярными», — сказал он.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУточнять прогноз погоды будут с помощью дронов.
Спутники нужны не только для навигации и качественной связи, интернета, но и в сельском хозяйстве, например, для точного земледелия, которое экономит топливо и удобрения, добавил специалист. По данным Агентства сельскохозяйственных исследований США, фермеры, использующие спутниковые данные при посевной кампании, могут сократить расходы на удобрения до 40%.
Космические аппараты нужны также в рыболовстве для поиска зон, где может быть богатый улов. Это также сокращает траты на топливо для траулера и экономит время экипажа на поиск рыбных косяков.
Запуск и использование космических аппаратов гарантирует, что эффективность хозяйственной деятельности в России выйдет на новый уровень, снизив издержки. «Мы делаем это по примеру других ведущих держав, которые увеличивают число аппаратов в космосе для тех же целей. Таких спутников на первом этапе нужно минимум несколько десятков. У США их 11 тысяч, у Китая — около 800», — резюмировал Эйсмонт.