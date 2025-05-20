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Завод «Коммунар» из Самарской области попал под санкции Евросоюза

Евросоюз включил предприятие из Петра Дубравы в 17-й пакет санкций как ключевого поставщика пороха для российской армии.

Евросоюз включил предприятие из поселка Петра Дубрава в 17-й пакет санкций. Завод является одним из ключевых поставщиков пороха для армии нашей страны.

Федеральное казенное предприятие «Самарский завод “Коммунар” оказался в новом санкционном списке Евросоюза, опубликованном 20 мая. В 17-й пакет ограничений вошли 75 физических и юридических лиц, а также 189 судов так называемого “теневого флота”.

Как указано в официальном журнале ЕС, предприятие из поселка Петра Дубрава входит в госкорпорацию «Ростех» и является основным производителем пороха для Вооруженных Сил России. Завод имеет лицензию Минпромторга на разработку, производство, испытания, хранение и утилизацию боеприпасов.

Согласно данным системы «Контур. Фокус», «Коммунар» был зарегистрирован 23 октября 2000 года. С 2018 года предприятие возглавляет Марина Галимова. В настоящее время официальный сайт завода не функционирует.

Это 2-е самарское оборонное предприятие, попавшее под санкции ЕС в этом году. В феврале в предыдущий пакет ограничений был включен «Самарский электромеханический завод».

Вместе с «Коммунаром» под санкции попали самые разные предприятия, причем не всегда имеющие отношение к военно-промышленному комплексу, такие как, например, АО «Научно-Исследовательский Институт Космического Приборостроения» или севастопольский Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».