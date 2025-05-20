Завод «Коммунар» из Самарской области попал под санкции Евросоюза

Как указано в официальном журнале ЕС, предприятие из поселка Петра Дубрава входит в госкорпорацию «Ростех» и является основным производителем пороха для Вооруженных Сил России. Завод имеет лицензию Минпромторга на разработку, производство, испытания, хранение и утилизацию боеприпасов.