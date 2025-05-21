Восемь улиц отремонтируют в пригороде Краснодара

Восемь улиц в пригороде Краснодара будут приведены в порядок. К властям города обратились с жалобами жители хутора Ленина. Они рассказали о том, что по местным дорогам сложно проехать в любое время суток.
«По итогам встречи было принято положительное решение о проведении ремонта гравийного покрытия улиц Тупиковая, Хуторская, Шоссейная, Строительная, Васюринская, Буковая, участок Огородной от улицы Мичурина до трассы и Шереметьевской от улицы Наримановской до улицы Екатеринодарской», — рассказал депутат городской Думы Андрей Анашкин.
Кроме того, было уделено внимание вопросу работы общественного транспорта. В ответ на просьбы жителей, было принято решение о восстановлении маршрута общественного транспорта по улице Мичурина.