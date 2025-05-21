В Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитие

«Заключены соглашения с девятью потенциальными резидентами, готовыми приступить к работе. Объем инвестиций варьируется от 75 миллионов до 1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Гоцанюк добавил, что среди ключевых направлений производство газобетонных блоков, бумажных изделий, гипсокартона, железобетонных и стальных конструкций. А также производство полиэтиленовых труб, переработка стекла и изготовление резиновой крошки.
«Эффективная работа промышленного кластера ускорит экономическое развитие региона, создаст новые рабочие места и повысит уровень жизни крымчан», — подытожил председатель Совмина РК.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области 38 организаций в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) вложили 5 миллиардов 942 миллиона рублей.