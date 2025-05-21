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В Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитие

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. В индустриальном парке «Феодосия» готовятся к реализации нескольких значимых для Крыма проектов. Объем инвестиций — до миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«Заключены соглашения с девятью потенциальными резидентами, готовыми приступить к работе. Объем инвестиций варьируется от 75 миллионов до 1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Гоцанюк добавил, что среди ключевых направлений производство газобетонных блоков, бумажных изделий, гипсокартона, железобетонных и стальных конструкций. А также производство полиэтиленовых труб, переработка стекла и изготовление резиновой крошки.

«Эффективная работа промышленного кластера ускорит экономическое развитие региона, создаст новые рабочие места и повысит уровень жизни крымчан», — подытожил председатель Совмина РК.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области 38 организаций в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) вложили 5 миллиардов 942 миллиона рублей.