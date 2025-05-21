В Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитие

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. В индустриальном парке «Феодосия» готовятся к реализации нескольких значимых для Крыма проектов. Объем инвестиций — до миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.