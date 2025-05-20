Стали известны самые подорожавшие продукты в Ростовской области

Согласно данным Ростовстата, в апреле текущего года в Ростовской области зафиксирован рост цен на большинство продовольственных товаров. Наиболее значительное подорожание коснулось свежих овощей — 2,88% и хлебобулочных изделий — 2,23% по сравнению с мартом текущего года. Цены на остальные категории продуктов увеличились незначительно — не более чем на 1,1%.