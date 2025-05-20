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Глава OMV Штерн призвал Европу не отказываться от российского газа и нефти

Альфред Штерн призвал «действовать стратегически».

Источник: Аргументы и факты

В случае достижения мирного урегулирования украинского кризиса, Европе не следует полностью прекращать импорт газа из России. Такое мнение выразил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн в интервью Die Welt.

«После достижения мира не стоит категорически отказываться от ограниченных поставок газа из России. Чем больше поставщиков, тем выше конкуренция и тем выгоднее будут формироваться цены на энергию», — заявил он.

Штерн также призвал к «стратегическим действиям», напомнив, что российские поставки в настоящее время обеспечивают около 10% газовых потребностей Европы.

В интервью Neue Zürcher Zeitung, данном в феврале, Штерн сообщал, что с началом военных действий на Украине деловые связи между OMV и Москвой постепенно уменьшались. OMV официально расторгла соглашение с «Газпромом» в декабре 2024 года.