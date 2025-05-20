Глава OMV Штерн призвал Европу не отказываться от российского газа и нефти

В случае достижения мирного урегулирования украинского кризиса, Европе не следует полностью прекращать импорт газа из России. Такое мнение выразил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн в интервью Die Welt.
«После достижения мира не стоит категорически отказываться от ограниченных поставок газа из России. Чем больше поставщиков, тем выше конкуренция и тем выгоднее будут формироваться цены на энергию», — заявил он.
Штерн также призвал к «стратегическим действиям», напомнив, что российские поставки в настоящее время обеспечивают около 10% газовых потребностей Европы.
В интервью Neue Zürcher Zeitung, данном в феврале, Штерн сообщал, что с началом военных действий на Украине деловые связи между OMV и Москвой постепенно уменьшались. OMV официально расторгла соглашение с «Газпромом» в декабре 2024 года.