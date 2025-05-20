Водителям назвали причины для установки дополнительной шумоизоляции в машине

Дополнительная шумоизоляция в салоне автомобиля обеспечит дополнительный комфорт водителю. Ее стоит выполнить тем, кто часто ездить по трассам, планирует дальнюю поездку или семейное путешествие с детьми, такой совет озвучила в беседе с изданием «Газета.Ru» автоэксперт Юлия Трушкова.
— Дополнительную шумоизоляцию в салоне стоит делать, если автомобиль часто используется для передвижения на трассе. При скорости более 100 км/ч аэродинамические и дорожные шумы значительно возрастают, — пояснила специалист.
Она добавила, что еще одной причиной может стать слабая заводская шумоизоляция. При этом, выборе материалов для шумоизоляции важно обратить внимание на их толщину и плотность — при низких показателях изоляция не будет работать должным образом.
Ранее «Москва 24» рассказала, что автовладельцы в последнее время более тщательно ухаживают за своими автомобилями, заблаговременно готовятся к смене сезона, вкладывают средства в сохранение и продление жизни автомобилей.
Такая внимательность связана с ростом цен на новые авто, а также с тем, что ремонтные работы стали более трудоемкими и затратными, передает 360.ru.