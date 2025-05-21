Политолог Родионов: ЕС хочет санкциями заставить Россию просить перемирия

«Вряд ли в последние годы кто-то верил, что России можно нанести поражение на поле боя, но заставить нашу экономику задыхаться, а нас просить о перемирии, на это до сих пор вполне рассчитывают в ЕС. Поэтому 17-й пакет санкций будет далеко не последним», — отметил Родионов в беседе с РИА Новости.