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Политолог Родионов: ЕС хочет санкциями заставить Россию просить перемирия

Евросоюз рассчитывает, что усиление экономического давления с помощью санкций сможет вынудить Россию просить о перемирии. Об этом заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

ЕС ввел ранее уже 17-ый пакет санкций.

Евросоюз рассчитывает, что усиление экономического давления с помощью санкций сможет вынудить Россию просить о перемирии. Об этом заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«Вряд ли в последние годы кто-то верил, что России можно нанести поражение на поле боя, но заставить нашу экономику задыхаться, а нас просить о перемирии, на это до сих пор вполне рассчитывают в ЕС. Поэтому 17-й пакет санкций будет далеко не последним», — отметил Родионов в беседе с РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что еще с самого начала конфликта между Россией и Украиной европейские политики делали ставку именно на экономические удары и попытки изоляции России, рассчитывая на их долгосрочный эффект. Евросоюз объявил о введении 17-го пакета санкций против России: под ограничения попали более 2,4 тысячи физических и юридических лиц.