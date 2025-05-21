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Нацбанк повысил курс доллара и уменьшил курс евро на 21 мая

Нацбанк Беларуси увеличил курс доллара, а курс евро и курс российского рубля понизил на 21 мая, среду.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке установили курсы валют на 21 мая 2025 года, среду. Так, уменьшены курс евро и курс российского рубля, однако повысился курс доллара.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на среду, 21 мая, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0123 белорусского рубля, 1 евро — 3,3909 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7146 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, действовавшими на вторник, 20 мая, курс доллара подрос, а курс евро и курс российского рубля стали меньше. Заметнее других основных валют скорректирован курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара увеличен на 0,0010 белрубля, курс евро потерял 0,0044 белрубля, а курс российского рубля стал легче на 0,0017 белрубля.

Тем временем в Беларуси собственники крупной сети секонд-хенд не доплатили 3,8 млн рублей налогов.