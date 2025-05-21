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Работники Приморской овощной станции просят спасти предприятие от банкротства

Сотрудники Приморской овощной опытной станции в селе Суражевка обратились к депутатам Законодательного Собрания Приморского края с отчаянной просьбой — спасти научное учреждение от уничтожения, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

На заседании комитета по продовольственной политике 20 мая ученые рассказали, что на грани исчезновения оказалась вся созданная десятилетиями производственная база. Станция — филиал Федерального научного центра овощеводства — была основана в 1980 году для разработки сортов, адаптированных к суровому климату Приморья. По словам заместителя по науке Николая Сакара, учреждение достигло серьезных успехов, но с 2017 года начался упадок. Все имущество оказалось у коммерческой фирмы, которая обслуживала станцию. После ее банкротства активы начали распродавать.

Ученые утверждают: техника, склады, даже картофельное хранилище на 800 тонн — все уходит с молотка. Станция осталась почти без оборудования и сейчас выживает лишь благодаря цеху по семеноводству.

Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц признал важность учреждения и предложил сохранить его в усеченном формате. Однако подчеркнул, что без вложений из федерального центра станцию не спасти. Пока же региональные власти не имеют права напрямую финансировать федеральное учреждение — в любой момент имущество может быть изъято Росимуществом.

Замдиректора ФНЦ овощеводства Игорь Новиков заявил, что филиал получает 8,5 млн рублей в год — якобы это один из самых финансируемых в России. Но, как отметил председатель комитета Андрейченко, на эти деньги даже трактор не купить.

В заключение депутаты предложили направить обращение в федеральные органы с просьбой вмешаться. На карту поставлены не только судьбы научных сотрудников, но и продовольственная безопасность всего региона.