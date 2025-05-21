Работники Приморской овощной станции просят спасти предприятие от банкротства

На заседании комитета по продовольственной политике 20 мая ученые рассказали, что на грани исчезновения оказалась вся созданная десятилетиями производственная база. Станция — филиал Федерального научного центра овощеводства — была основана в 1980 году для разработки сортов, адаптированных к суровому климату Приморья. По словам заместителя по науке Николая Сакара, учреждение достигло серьезных успехов, но с 2017 года начался упадок. Все имущество оказалось у коммерческой фирмы, которая обслуживала станцию. После ее банкротства активы начали распродавать.