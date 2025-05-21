Казначейство Бельгии одобрило выплаты инвесторам в связи с делом Росбанка

«Казначейство Бельгии разрешило компенсировать инвесторам средства, которые у депозитария в России отсудил Росбанк», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документы Euroclear. В апреле компания уже информировала клиентов о частичном размораживании денежных средств на счете НРД для компенсации потерь, связанных с судебными процессами в России и действием контрсанкционного указа президента РФ № 198 от 19 марта 2024 года.