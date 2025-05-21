Росприроднадзор требует от нефтяной компании 7,3 млн за вред экологии во Владивостоке

На момент проверки объект находился в пользовании компании «ННК-Приморнефтепродукт». Ущерб почвам как охраняемому элементу окружающей среды Росприроднадзор оценил в 7 352 004 рубля. Требование об оплате ущерба в добровольном порядке компанией исполнено не было, что и стало причиной судебного разбирательства.