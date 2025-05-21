Росприроднадзор требует от нефтяной компании 7,3 млн за вред экологии во Владивостоке

Арбитражный суд Приморского края приступил к рассмотрению иска Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора к акционерному обществу «ННК-Приморнефтепродукт» о взыскании ущерба, причинённого загрязнением почвы на территории Владивостокской нефтебазы. Общая сумма требований составила 7,35 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, в апреле 2024 года на предприятии проводилась плановая выездная проверка. В ходе осмотра специалисты зафиксировали загрязнение земельного участка площадью более 2,6 тысячи квадратных метров отходами производства, включая полиэтилен, картон, пластик и резину.
«Согласно экспертному заключению, в отобранных пробах почвы установлено превышение допустимых концентраций химических веществ», — говорится в сообщении суда.
На момент проверки объект находился в пользовании компании «ННК-Приморнефтепродукт». Ущерб почвам как охраняемому элементу окружающей среды Росприроднадзор оценил в 7 352 004 рубля. Требование об оплате ущерба в добровольном порядке компанией исполнено не было, что и стало причиной судебного разбирательства.
Первое заседание по делу № А51−5313/2025 состоялось 20 мая.