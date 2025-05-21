Соцработницы в Красноярском крае получали выплаты за неоказанные услуги

По версии надзорного ведомства, в 2021 году заведующая отделением в некоммерческой организации «Эгида» решила наладить фиктивный учёт и поручила подчинённой оформить как можно больше «подопечных». Вместо помощи людям — поддельные акты об оказании услуг. Схема работала почти три года, в результате чего средства из краевого бюджета регулярно перечислялись за несуществующую работу.