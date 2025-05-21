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Соцработницы в Красноярском крае получали выплаты за неоказанные услуги

В Уяре выявили схему хищения бюджетных средств через фиктивные акты помощи.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Уяре заведующая соцотделением три года получала выплаты за неоказанные услуги. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

По версии надзорного ведомства, в 2021 году заведующая отделением в некоммерческой организации «Эгида» решила наладить фиктивный учёт и поручила подчинённой оформить как можно больше «подопечных». Вместо помощи людям — поддельные акты об оказании услуг. Схема работала почти три года, в результате чего средства из краевого бюджета регулярно перечислялись за несуществующую работу.

Фальшивые документы касались 15 жителей Уярского района. Всего, по предварительным данным, ущерб составил около 950 тысяч рублей.

В отношении 40-летней руководительницы заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Свою вину она отрицает и утверждает, что к схеме не имеет отношения. Вопрос о привлечении к ответственности её сообщницы пока решается. Ход расследования контролирует прокуратура.