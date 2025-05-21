Япония закупила у России один важный продукт в тысячи раз больше

Несмотря на напряженные политические отношения России и Японии, последняя резко нарастила закупку зерновых у РФ. По данным статистики, только за апрель текущего года страна восходящего Солнца увеличила импорт более чем в 9 тысяч раз.
Большим спросом в прошлом месяце пользовался и российский сжиженный природный газ. Его было куплено на 22% больше. Потребовались и цветные металлы. Рост показателей составил свыше 200%. Немного подрос и импорт рыбы в Японию из РФ — почти на 6%.
Однако менее востребованными стали овощи из России. Японские закупки рухнули наполовину. Железо и сталь практически обнулились — падение составило немногим более 90%.
Россия на 3% сократила импорт из Японии по итогам месяца. В денежном выражении российские закупки обошлись почти в 212 миллионов долларов. Между тем экспорт из РФ подрос на 5,6% — около 400 миллионов долларов.
Ранее «МК» писал, что в Японии попытки властей снизить цены на основные продукты питания провалились.