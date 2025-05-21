Япония закупила у России один важный продукт в тысячи раз больше

Большим спросом в прошлом месяце пользовался и российский сжиженный природный газ. Его было куплено на 22% больше. Потребовались и цветные металлы. Рост показателей составил свыше 200%. Немного подрос и импорт рыбы в Японию из РФ — почти на 6%.