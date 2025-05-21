Тарифы на электричество проиндексируют летом: насколько подорожает услуга

В Госдуме предупредили российских потребителей о повышении цен на электроэнергию. О том, как будет увеличиваться стоимость электричества для населения, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Повышение произойдет с 1 июля, сказал Кошелев. Тарифы проиндексируют на 12,6%.
По словам зампреда комитета Госдумы, в последующие годы индексация будет повторяться, это связано с увеличением инвестиций в строительство новой генерации. Также сыграет роль увеличение роста тарифа на передачу электроэнергии.
«Тарифы на электроэнергию для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 12,6%, с июля 2026 года — на 9,3%, с 1 июля 2027 года рост тарифов на электроэнергию для населения составит 6,9%, с июля 2028 года — 4,9%», — цитирует Кошелева РИА Новости.
При этом поднимутся цены не только на электроэнергию. Вот что о причинах подорожания жилищно-коммунальных услуг рассказал зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.
Ранее сообщалось, что рост тарифов ЖКХ связан с уровнем инфляции в России, а также необходимости модернизировать соответствующую инфраструктуру.