Грузия на фоне картофельного кризиса поставила в РФ рекордное количество овощей

Грузинский картофель также в больших количествах приобретает Азербайджан и Армения.
В апреле текущего года Грузия значительно увеличила поставки картофеля в Россию, достигнув рекордных показателей в 6,8 млн долларов. Об этом сообщает грузинская национальная служба статистики.
«В середине весны в РФ отправили 16,3 тысячи тонн картофеля на общую сумму 6,8 млн долларов. В апреле прошлого года поставок не было. При этом за месяц они увеличились в 1,4 раза в денежном выражении и на треть — в физическом», — на данные ведомства ссылается РИА Новости.
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С начала года российский рынок сбыта остается основным для грузинских производителей картофеля. Таким образом, почти две трети всего картофельного экспорта Грузии приходится на Россию.
URA.RU уже писало, что в 2025-ом стоимость картофеля в российских магазинах увеличилась на 85%. По данным Росстата, оптовые закупочные цены достигли 46−51 рубля за килограмм.
Исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников не разделяет пессимизма коллег по поводу возможного увеличения цен на картофель, передает RT. Он считает, что несмотря на снижение площадей по посадке картофеля, потребности населения и торговых сетей будут удовлетворены в полном объеме.