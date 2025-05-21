Грузия на фоне картофельного кризиса поставила в РФ рекордное количество овощей

«В середине весны в РФ отправили 16,3 тысячи тонн картофеля на общую сумму 6,8 млн долларов. В апреле прошлого года поставок не было. При этом за месяц они увеличились в 1,4 раза в денежном выражении и на треть — в физическом», — на данные ведомства ссылается РИА Новости.