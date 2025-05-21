Россиянам рассказали, в какой сфере зарплата достигнет 180 тыс руб. в 2025

Существенный рост зарплат ожидается в 2025 году в сферах сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, отметил в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Анализ данных Росстата показал, что по виду экономической деятельности “сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство” в 2020 году средний размер оплаты труда составлял 34770 рублей. В свою очередь, в 2024 году он уже составил 63638 рублей. Мы видим, что рост произошел в 1,83 раза», — рассказал эксперт.
Экономист обратил внимание на то, что если рассматривать отдельно указанные виды экономической деятельности, то будет очевидно, что рост зарплат неравномерен.
«Так, например в сфере “растениеводство, животноводство и охота” он был осуществлён в 1,88 раза (с 31058 рублей в 2020 году до 58284 рублей в 2024 году). Предполагаю, что в этом году удастся удвоить среднюю заработную плату у этих работников в сравнении с данными 2020 года», — объяснил эксперт.
В области лесоводства и лесозаготовок за пять лет зарплаты выросли с 37855 рублей до 62613 рублей (в 1,65 раза). В этом году экономист прогнозирует, что средняя зарплата в этих сферах превысит 70 тысяч рублей.
«В рыболовстве и рыбоводстве за 2020−2024 гг. средние зарплаты увеличились с 94983 рублей до 151312 рублей (рост в 1,59 раза). В этом году у них будет ускоренный рост зарплат примерно на 15−18%, то есть, они увеличатся до 174−179 тысяч рублей», — добавил он.
Ранее Балынин рассказал, в каких сферах зарплаты выросли почти в 2 раза за последние пять лет.