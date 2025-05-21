Россиянам рассказали, в какой сфере зарплата достигнет 180 тыс руб. в 2025

«Так, например в сфере “растениеводство, животноводство и охота” он был осуществлён в 1,88 раза (с 31058 рублей в 2020 году до 58284 рублей в 2024 году). Предполагаю, что в этом году удастся удвоить среднюю заработную плату у этих работников в сравнении с данными 2020 года», — объяснил эксперт.