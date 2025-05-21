Стройка буксует: ключевые спортивные объекты Приморья перенесли на год

Так, представители минспорта и минстроя отметили, что из ключевых строек не завершено строительство крытого футбольного манежа во Владивостоке, катка в Кавалерово и ФОКа в Партизанске. Причина — недобросовестный подрядчик, с которым контракт был расторгнут.
При этом председатель комитета Игорь Чемерис отметил попустительство и отсутствие должного контроля со стороны регионального минстроя, добавив, что ситуацию доводят до предела.
Власти признали, что есть серьезные риски по завершению манежа до конца года, из-за чего объект предложено исключить из федерального проекта. Это позволит вернуть средства и не потерять право на будущие федеральные субсидии.
Сложности возникли и с круглогодичным горнолыжным курортом «Арсеньев». Его открытие в тестовом режиме не состоялось из-за подтопления и срывов проектирования. Однако, как заверили в Минспорте, к декабрю 2025 года запустят трассы, подъемники и сервисный центр, а гостиницы достроят позже.
Тем не менее, в 2024 году в крае наблюдался ряд положительных тенденций. К примеру, доля граждан, регулярно занимающихся спортом, достигла 60,9% (на 1,5% выше уровня 2023 года). Построены катки в Находке, арена для керлинга во Владивостоке, завершена реконструкция стадиона «Урожай».
На 2025 год запланированы рекордные 7,13 млрд рублей бюджетных ассигнований. Среди приоритетов: завершение объектов в Кавалерово, Дальнегорске, Партизанске и Арсеньеве, строительство новых ФОКов, внедрение программы по обучению детей плаванию и выдаче спортивных сертификатов гражданам 50+.
По итогам рассмотрения вопроса депутаты рекомендовали минспорту и минстрою обеспечить более жесткий контроль за подрядчиками и реализацией строек.