Стройка буксует: ключевые спортивные объекты Приморья перенесли на год

Сложности возникли и с круглогодичным горнолыжным курортом «Арсеньев». Его открытие в тестовом режиме не состоялось из-за подтопления и срывов проектирования. Однако, как заверили в Минспорте, к декабрю 2025 года запустят трассы, подъемники и сервисный центр, а гостиницы достроят позже.