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В Омском районе построят огромный склад Wildberries

Маркетплейс готовит площадку для строительства.

Источник: Om1 Омск

Компания Wildberries намерена построить крупный складской комплекс в Троицком сельском поселении Омского района. Для подготовки к строительству заказаны инженерно-геодезические изыскания — соответствующая информация размещена на электронной торговой площадке Bidzaar.

Заказчиком выступило ООО «ВБ Инжиниринг». Цель обследования — получить подробные данные о текущем состоянии земельного участка, где планируется возведение объекта, а также зафиксировать расположение инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, в том числе подземных. На основе полученных результатов специалисты разработают проектную документацию, пройдут все необходимые экспертизы и оформят разрешение на строительство. Согласно техническому заданию, на выполнение работ подрядчику даётся 35 дней с момента подписания договора. Уже через семь дней после начала изысканий необходимо предоставить предварительную топографическую съёмку.

Сумма контракта в документах не указана — участники закупки предлагали свои цены самостоятельно. Приём заявок завершён, в ближайшее время будут подведены итоги аукциона и определён подрядчик.