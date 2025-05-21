В Омском районе построят огромный склад Wildberries

Заказчиком выступило ООО «ВБ Инжиниринг». Цель обследования — получить подробные данные о текущем состоянии земельного участка, где планируется возведение объекта, а также зафиксировать расположение инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, в том числе подземных. На основе полученных результатов специалисты разработают проектную документацию, пройдут все необходимые экспертизы и оформят разрешение на строительство. Согласно техническому заданию, на выполнение работ подрядчику даётся 35 дней с момента подписания договора. Уже через семь дней после начала изысканий необходимо предоставить предварительную топографическую съёмку.