Запрет на майнинг в Приангарье замедлил темпы роста энергопотребления — Грабчак

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в интервью ТАСС в рамках форума «Россия — Исламский мир» (18+) в Казани отметил, что введение ограничений на майнинг криптовалют в Иркутской области способствовало снижению скорости увеличения энергопотребления на территории региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«По поводу снижения потребления, наверное, однозначных выводов делать не можем. Были расчеты у “Системного оператора”, который говорил, что на 200−300 МВт в Иркутске это позволило снизить потребление. Мне кажется, мы больше замедлили тенденцию к росту потребления», — отметил Грабчак.
Напомним, что согласно постановлению правительства Российской Федерации № 439 от 7 апреля 2025 года, на территории Иркутской области введён круглогодичный полный запрет на майнинг цифровой валюты до 2031 года. Ограничение распространяется на следующие территории: Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Зиминский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Шелеховский, Эхирит-Булагатский, Качугский, Нижнеудинский, Иркутский, Черемховский, Усть-Удинский районы, Жигаловский и Заларинский муниципальные округа, а также города Иркутск, Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово, Свирск и Зима.
Ранее агентство сообщало, что с 1 июля в Иркутской области введут повышенные тарифы на электроэнергию. Исходя из данных службы по тарифам Иркутской области, тарифы на электроэнергию будут проиндексированы от 8 до 12%. Сильнее всего это затронет тех жителей региона, которые выходят за рамки льготного энергопотребления.