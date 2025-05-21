Запрет на майнинг в Приангарье замедлил темпы роста энергопотребления — Грабчак

Ранее агентство сообщало, что с 1 июля в Иркутской области введут повышенные тарифы на электроэнергию. Исходя из данных службы по тарифам Иркутской области, тарифы на электроэнергию будут проиндексированы от 8 до 12%. Сильнее всего это затронет тех жителей региона, которые выходят за рамки льготного энергопотребления.