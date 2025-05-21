В Челябинске выросли в цене квартиры в новостройках

Надо отметить, что в месячном разрезе челябинский прирост цен на новостройки не показывает лидирующих результатов. Например, в Екатеринбурге цены за месяц выросли на 3,7%. Но вот, если посмотреть на результаты первого квартала 2025 года, то здесь Челябинск по динамике цен оказался в первой тройке, показав рост в 6,3%. Вместе с ним городами с самыми дорожающими новостройками по итогам первого квартала стали Новосибирск и Воронеж.