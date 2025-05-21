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В Челябинске выросли в цене квартиры в новостройках

Проведено очередное исследование рынка жилья в крупнейших российских городах, на этот раз аналитики обратили внимание на новое жилье.

Источник: Вечерний Челябинск

Анализ рынка был проведен специалистами компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», а результаты исследование были опубликованы РБК. По этим выкладкам в апреле 2025 года в Челябинске средняя цена квадратного метра в новостройках была равна 165,6 тыс. рублей, увеличившись за месяц примерно четыре тысячи рублей (плюс 2,4%).

Надо отметить, что в месячном разрезе челябинский прирост цен на новостройки не показывает лидирующих результатов. Например, в Екатеринбурге цены за месяц выросли на 3,7%. Но вот, если посмотреть на результаты первого квартала 2025 года, то здесь Челябинск по динамике цен оказался в первой тройке, показав рост в 6,3%. Вместе с ним городами с самыми дорожающими новостройками по итогам первого квартала стали Новосибирск и Воронеж.